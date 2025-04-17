В «Астон Мартин» прояснили роль Ньюи в работе над болидом 2025 года

Исполнительный директор и руководитель «Астон Мартин» Энди Кауэлл ответил на вопрос по поводу вовлечённости конструктора Эдриана Ньюи в работу над улучшением болида 2025 года.

«В основном он сосредоточен на улучшении некоторых инструментов, которые мы используем, а не на каких-либо аспектах непосредственно самой машиной этого года», — приводит слова Кауэлла Autosport.

После четырёх Гран-при «Астон Мартин» занимает седьмое место в Кубке конструкторов, имея в активе 10 очков. Лидирует в чемпионате «Макларен», на счету которого 151 балл.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Саудовской Аравии, запланирован на период с 18 по 20 апреля.

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