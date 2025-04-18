Марко назвал условие, при котором Ферстаппен точно останется в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал свои недавние слова относительно возможного ухода пилота Макса Ферстаппена из команды. Ранее Марко заявлял, что на фоне неудовлетворительных результатов «Ред Булл» у него существуют большие опасения на этот счёт.

«Я уже много раз говорил, что главная цель Макса – победа в чемпионате. И если мы дадим ему машину, которая поможет ему эту цель достичь, вопрос о переходе даже не будет подниматься. Уикенд в Бахрейне не задался. После победы в Японии свалиться в борьбу в середине пелотона явно не входило в наши планы. Машине не хватает баланса, что приводит к перегреву шин, и одна проблема начинает следовать за другой», — приводит слова Марко Kleine Zeitung.

Макс Ферстаппен опробовал суперкар Honda Acura GTP: