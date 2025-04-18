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Марко назвал условие, при котором Ферстаппен точно останется в «Ред Булл»

Марко назвал условие, при котором Ферстаппен точно останется в «Ред Булл»
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал свои недавние слова относительно возможного ухода пилота Макса Ферстаппена из команды. Ранее Марко заявлял, что на фоне неудовлетворительных результатов «Ред Булл» у него существуют большие опасения на этот счёт.

«Я уже много раз говорил, что главная цель Макса – победа в чемпионате. И если мы дадим ему машину, которая поможет ему эту цель достичь, вопрос о переходе даже не будет подниматься. Уикенд в Бахрейне не задался. После победы в Японии свалиться в борьбу в середине пелотона явно не входило в наши планы. Машине не хватает баланса, что приводит к перегреву шин, и одна проблема начинает следовать за другой», — приводит слова Марко Kleine Zeitung.

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