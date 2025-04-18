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Марко обозначил условие, исключающее «Ред Булл» из борьбы за титул в этом сезоне

Марко обозначил условие, исключающее «Ред Булл» из борьбы за титул в этом сезоне
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказал мнение, что предстоящие три Гран-при (Саудовской Аравии, Майами и Эмилии-Романьи) будут определяющими для команды в вопросе сохранения шансов на борьбу за титул в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Гонки в Джидде и Майами по-прежнему для нас будут очень сложными. Если мы хотим оставаться в борьбе за титул, то в следующих трёх Гран-при нам нужно будет попадать на подиум», — приводит слова спортивного консультанта «Ред Булл» издание Kleine Zeitung.

Ранее Марко прокомментировал свои недавние слова относительно возможного ухода нидерландского пилота Макса Ферстаппена из команды.

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