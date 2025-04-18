Марко обозначил условие, исключающее «Ред Булл» из борьбы за титул в этом сезоне

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказал мнение, что предстоящие три Гран-при (Саудовской Аравии, Майами и Эмилии-Романьи) будут определяющими для команды в вопросе сохранения шансов на борьбу за титул в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Гонки в Джидде и Майами по-прежнему для нас будут очень сложными. Если мы хотим оставаться в борьбе за титул, то в следующих трёх Гран-при нам нужно будет попадать на подиум», — приводит слова спортивного консультанта «Ред Булл» издание Kleine Zeitung.

Ранее Марко прокомментировал свои недавние слова относительно возможного ухода нидерландского пилота Макса Ферстаппена из команды.

Юки Цунода прибыл на базу «Ред Булл» для подгонки сиденья: