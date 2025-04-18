Хюлькенберг назвал возможную причину, вызвавшую его дисквалификацию в Бахрейне

Пилот «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг поделился мнением о первопричине, которая привела к его дисквалификации на недавнем Гран-при Бахрейна. Немец был исключён из протоколов по результатам технической комиссии болидов после финиша. После проверки было установлено, что износ планки скольжения его болида превышал установленный правилами предел. Как считает Нико, случившееся можно объяснить усилившимся встречным ветром на главной прямой.

«Износ планки был слишком сильным, здесь всё просто. Беспокоился ли я о машине на тренировках или в преддверии уикенда? На самом деле нет, но всегда нужно находить баланс. Кажется, что встречный ветер на главной прямой немного усилился во время квалификации и гонки, из-за чего, очевидно, машина сильнее прижималась к асфальту. Это просто одна из причин», — приводит слова Хюлькенберга PlanetF1.

Материалы по теме В «Кик-Заубере» предположили, что привело к дисквалификации Хюлькенберга в Бахрейне

Главные новости дня: