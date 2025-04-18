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Джордж Расселл: «Макларен» способен привезти дубль в каждой из оставшихся гонок

Джордж Расселл: «Макларен» способен привезти дубль в каждой из оставшихся гонок
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о возможности соперничества с «Маклареном» в ходе сезона-2025.

«Я был бы очень рад сказать, что это достижимая цель, но вы сами видели, что машины «Макларена» очень сильно опережают в скорости всех остальных и справляются со своими задачами. Мы понимали это ещё до гонки в Бахрейне. Но в Китае было холодно и уровень износа покрышек был низким, что для «Макларена» стало худшим сценарием, однако они там всё равно выиграли и основную квалификацию, и воскресную гонку.

То, что происходит сейчас, случилось скорее из-за допущенных ошибок, а не из-за скоростных возможностей болида. Так что мы вполне можем сказать, что «Макларен» способен привезти дубль в каждой из оставшихся гонок. Но пока Максу удалось одержать одну победу, мы приходим к финишу вторыми, пытаемся бороться. Но я не вижу причин, по которым соперники из «Макларена» будут допускать эти ошибки на протяжении всех 24 гонок чемпионата», — приводит слова Расселла GPBlog.

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