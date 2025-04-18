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Джек Дуэн высказался о последних слухах вокруг его ситуации с контрактом с «Альпин»

Джек Дуэн высказался о последних слухах вокруг его ситуации с контрактом с «Альпин»
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Австралийский пилот «Альпин» Джек Дуэн высказался о ситуации вокруг своего контракта с французской командой. Ранее сообщалось, что с большой вероятностью Дуэн доедет нынешний сезон в составе коллектива до самого конца, несмотря на ходившие слухи о возможной замене его на Франко Колапинто.

«Я старался не думать о ситуации с контрактом. Мы знали о ситуации, а остальное было в любом случае нестабильной составляющей. Всё, на чём я сейчас могу сосредоточиться — это то, что я и команда делаем, чтобы я как можно скорее влился в коллектив. Здорово, что за первые четыре этапа мы смогли продемонстрировать несколько хороших моментов и показали неплохой темп. Впереди очень много важных задач, так что нам просто нужно собрать всё воедино.

Нужно меньше экспериментировать в конце второго сегмента квалификации, придерживаться того, что работает. Это бы позволило мне в Бахрейне стать пятым или шестым на протяжении всей квалификационной сессии, что, вероятно, позволило бы мне выйти в третий сегмент. Не стоило пытаться изобрести велосипед», — приводит слова Дуэна RacingNews365.

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