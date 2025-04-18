«Катастрофа. Не наш год». Пилот Ф-1 Карлос Сайнс — о вылете «Реала» из Лиги чемпионов

Испанский пилот «Уильямса», болельщик мадридского «Реала» Карлос Сайнс высказался о вылете команды из Лиги чемпионов. Сайнс отметил, что выступление «Реала» в главном клубном турнире Европы оставляло желать лучшего.

«Спасибо, что напомнили об этом матче. Катастрофа. Не наш год. Мадрид играл не очень хорошо», — приводит слова Карлоса Сайнса-младшего SoyMotor.

Напомним, мадридский клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала. Команда Карло Анчелотти уступила лондонскому «Арсеналу» 1:5 по сумме двух встреч.

«Реал» не дошёл до полуфинала Лиги чемпионов впервые с сезона-2019/2020. Испанская команда является действующим обладателем трофея.