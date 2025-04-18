Хэмилтон признался, что ему пришлось серьёзно менять стиль пилотирования в «Феррари»

Пилот «Феррари», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон высказался об адаптации стиля пилотирования под новый для себя болид.

«У всех пилотов есть свой стиль пилотирования, мой работал хорошо долгие годы. Конечно, иногда приходится адаптироваться под те или иные особенности машины, но в этот раз потребовались радикальные изменения. Я смог найти пару решений, которые сработали в предыдущей гонке. Но использовать это каждый раз не так легко, особенно в квалификациях, где нужно атаковать на пределе. Нужно просто набраться терпения и продолжать работать.

Леклер давно выступает в составе «Феррари», его стиль прекрасно подходит этой машине. Ему нравится пилотировать болид с избыточной поворачиваемостью, и это действительно производит впечатление. Он мало что меняет в настройках с самого начала уикенда. Я с этой машиной уже перепробовал более или менее все доступные варианты настроек. Сейчас я понимаю, что работает, а что нет», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.