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«Не понял и половины». Юки Цунода рассказал об адаптации к машине «Ред Булл»

«Не понял и половины». Юки Цунода рассказал об адаптации к машине «Ред Булл»
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Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода высказался об адаптации к новой для себя машине.

«В целом я доволен прогрессом в последних гонках. Думаю, этот отрезок прошёл даже лучше, чем мы ждали. Я всё ещё разбираюсь с тем, как болид «Ред Булл» работает на разных трассах и в разных условиях. Это придёт со временем, начнёт получаться лучше с опытом. Но я уверен в своих силах. Не на 100%, но уверен.

Машина достаточно управляемая. Но, учитывая узкое рабочее окно машины, понимаешь, что постараться удержать машину в этом диапазоне на дистанции всего уикенда – это на самом деле довольно сложная задача. Я пытаюсь разобраться в особенностях машины. И не думаю, что понял хотя бы половину из всего этого. Стоит помнить, что я впервые в карьере оказался за рулём совершенно нового для меня болида», — приводит слова Цуноды Speedweek.

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