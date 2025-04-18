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Оскар Пиастри: я смог сильно прибавить в квалификациях

Оскар Пиастри: я смог сильно прибавить в квалификациях
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Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о своих выступлениях в квалификациях в 2025 году.

«Думаю, я смог сильно прибавить в квалификациях. Я стал стабильно быстрее в них, у меня стало получаться выжимать из машины несколько сотых секунды, когда это необходимо. Квалификации в Формуле-1 становятся всё более важными. Стартуя с поула, ты получаешь чистый воздух перед собой, а также приоритет команды при смене шин. Но, конечно, гонки можно выигрывать и не с поула.

В этом году всё отличается от того, что было в прошлом. У нас есть отрыв в Кубке конструкторов, у обоих пилотов шансы в борьбе за личный титул. Так что никто из гонщиков не получает преимущества перед напарником, когда речь идёт о новинках», — приводит слова Пиастри Speedweek.

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