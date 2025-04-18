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Эксперт: Ферстаппен не хочет пилотировать машину Флинтстоуна

Эксперт: Ферстаппен не хочет пилотировать машину Флинтстоуна
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Нидерландский гонщик и эксперт Том Коронел высказался о ситуации вокруг возможного ухода Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Макс хочет становиться чемпионом мира как можно чаще. В этом его стремление. Он хочет побеждать в гонках без лишней суеты. Он точно не хочет водить машину Флинтстоуна, когда приходится буквально бежать рядом с ней. Это пустая трата его качеств. Но должны быть возможности. Куда идти, в какую команду, кто будет напарником. Это вопросы к 2026 году.

Но мы знаем, что «Ред Булл» целеустремлён и способен стать чемпионом мира. В прошлом году были определённые негативные моменты, но они позади. Теперь нужно переходить к следующему шагу — победам в гонках», — приводит слова Тома Коронела RacingNews365.

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