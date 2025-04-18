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Джордж Расселл: наличие долгосрочного контракта значит не так много

Джордж Расселл: наличие долгосрочного контракта значит не так много
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о долгосрочных контрактах в Формуле-1.

«Мы никогда не обсуждали вопросы продления контракта раньше мая или июня. Я бы сказал, что, напротив, аномально то, как много пилотов подписали долгосрочные соглашения. Однако в контрактах есть опции досрочного расторжения, связанного с результатами. Если у пилота контракт на три года, то это ничего не значит, в соглашении прописаны опции досрочного расторжения, да и команда может разорвать контракт, если гонщик не достиг результатов.

Так что наличие долгосрочного контракта не так много значит. Если команда захочет, чтобы вы ушли, она найдёт способ это сделать. Такова Формула-1. Мы — 20 лучших в мире пилотов, так что этот спорт должен быть беспощадным», — приводит слова Расселла RaceFans.

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