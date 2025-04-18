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Ландо Норрис опроверг слухи о тестах машины WRC

Ландо Норрис опроверг слухи о тестах машины WRC
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о слухах, что он якобы пилотировал раллийный автомобиль на специальных тестах.

«Я хотел бы прийти и сказать вам: «Да, это правда, я тестировал машину WRC». Но это не так. Пару лет назад я уже говорил, что мне это запрещено. Зак Браун запрещает мне пилотировать раллийные машины, возможно, на то есть веская причина. Но я много раз говорил, что хотел бы попробовать. Странно, как люди придумывают такие вещи в СМИ. Ужасно, что они публикуют такое, вместо того, чтобы спросить у меня.

Я очень уважаю раллийных гонщиков. Они определённо сумасшедшие, немного безумные. Но мне это нравится, и это совершенно другая история в сравнении с тем, что я делаю сейчас. Но это всё ещё пилотирование. Возможно, это чуть опаснее, чем то, что я делаю. Не знаю, насколько мне понравился бы этот аспект. Но это то, что я хотел бы сделать в какой-то момент жизни. Надеюсь, однажды это станет правдой», — приводит слова Норриса RacingNews365.

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