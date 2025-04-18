Журналист заметил, что Ферстаппен перестал упоминать срок своего контракта с «Ред Булл»

Известный журналист Эд Стро отметил, что в ответах на пресс-конференции четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен ни разу не сказал, что его контракт с «Ред Булл» действует до 2028 года.

«Он даже не отмахнулся от этого вопроса, не сказал, что это чушь. Он даже не сказал стандартную фразу: «У меня контракт до 2028 года». Мы часто слышали это в прошлом. Думаю, у него есть люди вокруг, которые могут продвигать ему свои идеи.

Макс может просто позволить всему случиться самому. Ему не нужно вмешиваться. Огонь зажжён, так что он не собирается его тушить. Он просто не станет раздувать это пламя», — сказал Эд Стро в подкасте The Race.