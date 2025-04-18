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Эксперт: неважно, кто сейчас выступает за команды, которые интересуются Ферстаппеном

Эксперт: неважно, кто сейчас выступает за команды, которые интересуются Ферстаппеном
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Кристиан Даннер высказался о будущем четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена в случае ухода из «Ред Булл».

«Союз Ферстаппена и «Ред Булл» очень успешен, его просто так не разрушить. Конечно, есть промежуточные фазы, есть проблемы, потому что машина не делает того, что хочет от неё Макс. И это, безусловно, продолжится в Джидде. Приведёт ли это к разводу? Пока ещё не всё окончено. Нужно посмотреть, как всё будет складываться в ходе сезона, и это будет достаточно сложно.

Сейчас у нас есть чистые домыслы, не более того. Конечно, Ферстаппен хотел бы поработать с людьми, которых он знает. И в данном случае это, конечно, Эдриан Ньюи, который работает в «Астон Мартин». Вместе с ним Макс стал чемпионом мира. Он стал чемпионом с «Хондой». Так что в этом направлении есть определённые аргументы. С другой стороны, Ферстаппен может заинтересовать любую команду. И неважно, кто в данный момент выступает за команды, которые могут быть заинтересованы в Ферстаппене», — приводит слова Даннера Sport1.de.

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