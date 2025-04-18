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В США представили самый мощный дорожный автомобиль с ДВС в мире

В США представили самый мощный дорожный автомобиль с ДВС в мире
Hennessey Venom F5 Evolution
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Американская компания Hennessey Performance представила новую версию гиперкара Venom F5 — Hennessey Venom F5 Evolution. Он приводится в движение 6,6-литровым твин-турбо двигателем V8 мощностью 2031 л. с. и является, таким образом, самым мощным в мире автомобилем с двигателем внутреннего сгорания.

Hennessey Venom F5 Evolution

Hennessey Venom F5 Evolution

Фото: Hennessey

«За три года мы доставили около 30 экземпляров F5 клиентам по всему миру. И некоторые из них просили ещё больше мощности, что и побудило нас создать новую модель — Hennessey Venom F5 Evolution, самый мощный в мире гиперкар с двигателем внутреннего сгорания», — сказал основатель и генеральный директор Hennessey Performance Джон Хеннесси.

Hennessey Venom F5 Evolution

Hennessey Venom F5 Evolution

Фото: Hennessey

Дебютировавшая на Venom F5 Evolution силовая установка стала результатом совместной работы Hennessey и Ilmor Engineering, доработки которой позволили увеличить мощность на 214 л. с. Сообщается, что до 200 миль в час (322 км/ч) автомобиль разгоняется за 10,3 секунды.

Hennessey Venom F5 Evolution

Hennessey Venom F5 Evolution

Фото: Hennessey

Отмечается также, что для модели Venom F5 Evolution инженерам совместно со специалистами по аэродинамике удалось увеличить уровень прижимной силы. У новинки также обновлённая адаптивная подвеска и доработанная выхлопная система. Стоимость пакета Evolution составляет $ 285 тыс., притом что базовая цена Hennessey Venom F5 — $ 2,1 млн.

Hennessey Venom F5 Evolution

Hennessey Venom F5 Evolution

Фото: Hennessey

Напомним, в конце февраля в Hennessey представили экстремальный Ford Mustang мощностью 850 л. с.

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