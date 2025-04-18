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В «Астон Мартин» предложили Ферстаппену контракт более чем на € 250 млн — La Gazzetta

В «Астон Мартин» предложили Ферстаппену контракт более чем на € 250 млн — La Gazzetta
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Команда Формулы-1 «Астон Мартин» предлагает четырёхкратному и действующему чемпиону мира, пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену трёхлетний контракт на сумму € 264 млн. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как информирует источник, финансирование контракта будет осуществляться за счёт суверенного фонда благосостояния Саудовской Аравии, который, как сообщалось ранее, заинтересован в покупке команды у Лоуренса Стролла.

Напомним, в нынешнем сезоне в составе британского коллектива выступают испанский гонщик, двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо и сын канадского бизнесмена, владельца команды, Лэнс Стролл.

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