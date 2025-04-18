Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ваулз: не считаю, что Ферстаппену есть место в «Мерседесе»

Ваулз: не считаю, что Ферстаппену есть место в «Мерседесе»
Комментарии

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался о потенциальном переходе четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в «Мерседес».

«Может ли «Мерседес» получить прибавку в скорости? Да — благодаря Максу. Я считаю, что Макс поможет выжать больше из машины. Вряд ли кто-то здесь готов отрицать, что он выступает потрясающе. Гонка в Японии была выдающейся, он большой молодец.

Но его приход влечёт за собой массу минусов, которые стоит признать. И, как мне кажется, в «Мерседесе» есть прекрасная культура, есть два пилота, которые выжимают из болида почти всё, а один из них только начинает свой путь к вершинам. Поэтому я не считаю, что Ферстаппену есть место в «Мерсдесе», — приводит слова Ваулза The Race.

Материалы по теме
Бросит ли Ферстаппен «Ред Булл» уже в этом году?
Бросит ли Ферстаппен «Ред Булл» уже в этом году?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android