Ваулз: не считаю, что Ферстаппену есть место в «Мерседесе»

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался о потенциальном переходе четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в «Мерседес».

«Может ли «Мерседес» получить прибавку в скорости? Да — благодаря Максу. Я считаю, что Макс поможет выжать больше из машины. Вряд ли кто-то здесь готов отрицать, что он выступает потрясающе. Гонка в Японии была выдающейся, он большой молодец.

Но его приход влечёт за собой массу минусов, которые стоит признать. И, как мне кажется, в «Мерседесе» есть прекрасная культура, есть два пилота, которые выжимают из болида почти всё, а один из них только начинает свой путь к вершинам. Поэтому я не считаю, что Ферстаппену есть место в «Мерсдесе», — приводит слова Ваулза The Race.