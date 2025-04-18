Гасли — лучший в первой тренировке ГП Саудовской Аравии, Норрис — 2-й, Ферстаппен — 9-й

В пятницу, 18 апреля, на городской трассе в Джидде завершилась первая тренировка пятого этапа Формулы-1 в сезоне 2025 года — Гран-при Саудовской Аравии. Лучший результат показал пилот «Альпин» Пьер Гасли, вторым стал Ландо Норрис из «Макларена», третий — Шарль Леклер («Феррари»).

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Первая тренировка:

1. Пьер Гасли («Альпин») — 1:29.239

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.007

3. Шарль Леклер («Феррари») +0.070

4. Оскар Пиастри "(Макларен") +0.102

5. Александер Албон («Уильямс») +0.367

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.379

7. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.540

8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.576

9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.579

10. Юки Цунода («Ред Булл») +0.582

11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.668

12. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.677

13. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.695

14. Фернандо Алонсо "(Астон Мартин") +0.737

15. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.772

16. Джек Дуэн («Альпин») +0.944

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.344

18. Оливер Берман («Хаас») +1.356

19. Эстебан Окон («Хаас») +1.790

20. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.799