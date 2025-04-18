Гасли — лучший в первой тренировке ГП Саудовской Аравии, Норрис — 2-й, Ферстаппен — 9-й

В пятницу, 18 апреля, на городской трассе в Джидде завершилась первая тренировка пятого этапа Формулы-1 в сезоне 2025 года — Гран-при Саудовской Аравии. Лучший результат показал пилот «Альпин» Пьер Гасли, вторым стал Ландо Норрис из «Макларена», третий — Шарль Леклер («Феррари»).
Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Первая тренировка:
1. Пьер Гасли («Альпин») — 1:29.239
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.007
3. Шарль Леклер («Феррари») +0.070
4. Оскар Пиастри "(Макларен") +0.102
5. Александер Албон («Уильямс») +0.367
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.379
7. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.540
8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.576
9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.579
10. Юки Цунода («Ред Булл») +0.582
11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.668
12. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.677
13. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.695
14. Фернандо Алонсо "(Астон Мартин") +0.737
15. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.772
16. Джек Дуэн («Альпин») +0.944
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.344
18. Оливер Берман («Хаас») +1.356
19. Эстебан Окон («Хаас») +1.790
20. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.799