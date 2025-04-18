Хорнер категорично высказался о будущем Ферстаппена на фоне слухов про «Астон Мартин»

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер категорично ответил о будущем нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена на фоне слухов про «Астон Мартин».

«Шум — это как раз то слово, которым можно описать всё происходящее вокруг. За пределами команды очень много шума. Вчера Макс подтвердил свою приверженность делу. Мы сосредоточены на том, чтобы машина ехала быстрее, и именно только над этим мы и работаем сейчас. Макс — часть этого процесса, он предан делу как член команды. Остальное — только спекуляции.

Будет ли он с нами в 2026-м? Безусловно», — приводит слова Хорнера издание Sky Sports.