Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер категорично высказался о будущем Ферстаппена на фоне слухов про «Астон Мартин»

Хорнер категорично высказался о будущем Ферстаппена на фоне слухов про «Астон Мартин»
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер категорично ответил о будущем нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена на фоне слухов про «Астон Мартин».

«Шум — это как раз то слово, которым можно описать всё происходящее вокруг. За пределами команды очень много шума. Вчера Макс подтвердил свою приверженность делу. Мы сосредоточены на том, чтобы машина ехала быстрее, и именно только над этим мы и работаем сейчас. Макс — часть этого процесса, он предан делу как член команды. Остальное — только спекуляции.

Будет ли он с нами в 2026-м? Безусловно», — приводит слова Хорнера издание Sky Sports.

Материалы по теме
Бросит ли Ферстаппен «Ред Булл» уже в этом году?
Бросит ли Ферстаппен «Ред Булл» уже в этом году?
Материалы по теме
Эксперт: проблемы «Ред Булл» в 2025-м связаны со скандалом Хорнера в 2024-м
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android