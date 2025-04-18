Кроуфорд взял поул в квалификации 4-го этапа Формулы-2 в Саудовской Арвии, Мартинс — 2-й

В пятницу, 18 апреля, на городской трассе в Джидде завершилась квалификация третьего этапа Формулы-2 в сезоне 2025 года в Саудовской Аравии. Поул завоевал пилот команды «ДАМС» Джек Кроуфорд, второй результат показал Виктор Мартинс из «АРТ Гран-при», третий — Леонардо Форнароли («Инвикта»).

За 5:11 до конца квалификации сессия была остановлена красными флагами из-за ошибки гонщика Джона Беннетта из команды «Ван Амерсфорт Рейсинг», болид которого снесло на выходе из поворота и он разбил заднюю часть. Позже квалификация была возобновленап.

Формула-2. Саудовская Аравия. Квалификация (топ-10):

1. Джек Кроуфорд («ДАМС») — 1:43.579.

2. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +0.022.

3. Леонардо Форнароли («Инвикта») +0.092.

4. Люк Браунинг («Хайтек») +0.158.

5. Арвид Линдблад («Кампос») +0.164.

6. Алекс Данн («Роден») +0.222.

7. Пепе Марти («Кампос») +0.252.

8. Габриеле Мини («Према») +0.263.

9. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») +0.337.

10. Роман Станек («Инвикта») +0.400.