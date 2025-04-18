Марко объяснил, что нужно сделать «Ред Булл» для сохранения Ферстаппена в команде

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко высказался по поводу будущего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена из-за слабого темпа болида RB21. Также некоторые издания сообщили, что в «Астон Мартин» уже предложили Ферстаппену контракт.

«У людей всегда будут свои переживания. Как команда мы сосредоточены на том, чтобы разобраться с автомобилем. Разберёмся с болидом, и будущее Макса даже не станет предметом обсуждения», — приводит слова Марко издание Sky Sports.

Ранее руководитель австрийского коллектива Кристиан Марко категорично ответил о будущем Ферстаппена.