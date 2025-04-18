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Прототип McMurtry Spéirling побил рекорд трассы Top Gear, установленный болидом Ф-1

Прототип McMurtry Spéirling побил рекорд трассы Top Gear, установленный болидом Ф-1
Прототип McMurtry побил рекорд трассы Top Gear
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Электрический прототип McMurtry Spéirling Pure VP1 проехал круг по тестовой трассе передачи Top Gear за 55,9 секунды, побив таким образом рекорд болида «Рено» R24, на котором Фернандо Алонсо и Ярно Трулли выступали в Формуле-1 в 2004 году. Предыдущий рекорд, установленный в пятом сезоне Top Gear, составлял 59 секунд, таким образом McMurtry Spéirling оказался на три с лишним секунды быстрее.

Права на видео принадлежат Top Gear. Полностью посмотреть видео вы можете на YouTube-канале Top Gear.

Напомним, что McMurtry Spéirling Pure VP1 это одноместный прототип мощностью 1000 лошадиных сил. До 60 миль в час (97 км/ч) он разгоняется за 1,5 секунды, а его максимальная скорость оценивается в 298 км/ч. Ранее этот прототип установил рекорд «Хоккенхаймринга» для машин с закрытыми колёсами.

Отметим, что среди дорожных машин быстрейшим на трассе Top Gear в конце марта стал гиперкар Aston Martin Valkyrie.

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