Экс-пилот Ф-1 оценил уровень Гасли после первого места в тренировке ГП Саудовской Аравии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок комплиментарно отозвался о 29-летнем французском гонщике команды «Альпин» Пьере Гасли, который показал лучший результат в первой тренировке пятого этапа — Гран-при Саудовской Аравии.
«Пьер в отличной форме. С последней трети прошлого сезона по этот этап включительно Гасли стал одним из звёздных исполнителей в пелотоне. Он потрясающе хорошо пилотирует», — приводит слова Чандхока издание Sky Sports.
Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Первая тренировка (топ-10):
1. Пьер Гасли («Альпин») — 1:29.239.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.007.
3. Шарль Леклер («Феррари») +0.070.
4. Оскар Пиастри "(Макларен") +0.102.
5. Александер Албон («Уильямс») +0.367.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.379.
7. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.540.
8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.576.
9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.579.
10. Юки Цунода («Ред Булл») +0.582.
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