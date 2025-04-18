«Ред Булл» может использовать двигатели «Хонды» в 2026 году — Motor

Руководство «Ред Булл» может рассмотреть использование силовых установок «Хонды» в 2026 году, а двигатели от «Форда» поставить в «Рейсинг Буллз», сообщило испанское издание Motor.

«Всё, что известно точно, — в Милтон-Кинсе испытывают серьёзные проблемы с разработкой силовой установки на 2026 год. У них всё хорошо по отдельности с ДВС и с электрической системой, но найти эффективность при их совместной работе они не могут. Дальнейшую информацию не стоит рассматривать как новость или какой-то анонс — это беседы сотрудников.

В коллективе есть идея продолжить использовать силовую установку «Хонды» в 2026 году. А «Рейсинг Буллз» сделать некой экспериментальной базой для двигателя, который сделает «Форд». И, судя по всему, этот вариант обсуждается, поскольку в контракте с «Фордом» не прописано обязательное использование обеими командами силовых установок американского производителя. Но проверить эту теорию не представляется возможным.

И это может являться плюсом для самого «Форда», который, в случае провала двигателей, не потеряет слишком много репутации, поскольку «Рейсинг Буллз» — команда из второй части пелотона. Для «Хонды» это тоже может служить неким подарком, поскольку при работе только с одним «Астон Мартин» они были бы ограничены в развитии, но в сотрудничестве и с «Ред Булл» они получат увеличенный поток данных сразу от четырёх машин.

Руководитель «Астон Мартин» Энди Кауэлл не против расширения клиентской базы «Хонды» в случае, если приоритет поддержки останется за британской командой», — говорится в статье издания.