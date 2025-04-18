Хорнер объяснил 9-й и 10-й результат в первой тренировке Гран-при Саудовской Аравии

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, почему гонщики коллектива Макс Ферстаппен и Юки Цунода показали 9-й и 10-й результат во время первой тренировки пятого этапа сезона-2025 — Гран-при Саудовской Аравии.

«Мы испытали контрастные эмоции за два последних этапа, победив в Японии, а в Бахрейне — испытав серьёзные сложности. В этот уикенд мы пробуем несколько разных вещей, так что в первой тренировочной сессии мы постарались внести некоторые радикальные изменения в настройки.

Нам есть на что обратить внимание, и во время первых свободных заездов мы по-разному управляли болидами», — приводит слова Хорнера издание Sky Sports.