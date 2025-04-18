Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер объяснил 9-й и 10-й результат в первой тренировке Гран-при Саудовской Аравии

Хорнер объяснил 9-й и 10-й результат в первой тренировке Гран-при Саудовской Аравии
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, почему гонщики коллектива Макс Ферстаппен и Юки Цунода показали 9-й и 10-й результат во время первой тренировки пятого этапа сезона-2025 — Гран-при Саудовской Аравии.

Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Свободная практика 1
18 апреля 2025, пятница. 16:30 МСК
Окончено
1
Пьер Гасли
Alpine
1:29.239
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.007
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.070

«Мы испытали контрастные эмоции за два последних этапа, победив в Японии, а в Бахрейне — испытав серьёзные сложности. В этот уикенд мы пробуем несколько разных вещей, так что в первой тренировочной сессии мы постарались внести некоторые радикальные изменения в настройки.

Нам есть на что обратить внимание, и во время первых свободных заездов мы по-разному управляли болидами», — приводит слова Хорнера издание Sky Sports.

Материалы по теме
«Ред Булл» может использовать двигатели «Хонды» в 2026 году — Motor
Марко объяснил, что нужно сделать «Ред Булл» для сохранения Ферстаппена в команде
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android