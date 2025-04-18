Пилот «Кик-Заубера» не примет участия во второй тренировке Гран-при Саудовской Аравии

Бразильский гонщик и дебютант Формулы-1, представляющий команду «Кик-Заубер», Габриэл Бортолето не примет участия во второй тренировке пятого этапа сезона 2025 года — Гран-при Саудовской Аравии — из-за утечки топлива на своём болиде, сообщила пресс-служба «Королевских гонок» в социальной сети Х (ранее Twitter).
Вторая практика началась в 20:00 мск. Онлайн-трансляция доступна в Матч-центре.
Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Первая тренировка (топ-10):
1. Пьер Гасли («Альпин») — 1:29.239
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.007
3. Шарль Леклер («Феррари») +0.070
4. Оскар Пиастри («Макларен») +0.102
5. Александер Албон («Уильямс») +0.367
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.379
7. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.540
8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.576
9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.579
10. Юки Цунода («Ред Булл») +0.582
...
20. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.799.