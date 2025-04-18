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Пилот «Кик-Заубера» не примет участия во второй тренировке Гран-при Саудовской Аравии

Пилот «Кик-Заубера» не примет участия во второй тренировке Гран-при Саудовской Аравии
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Бразильский гонщик и дебютант Формулы-1, представляющий команду «Кик-Заубер», Габриэл Бортолето не примет участия во второй тренировке пятого этапа сезона 2025 года — Гран-при Саудовской Аравии — из-за утечки топлива на своём болиде, сообщила пресс-служба «Королевских гонок» в социальной сети Х (ранее Twitter).

Вторая практика началась в 20:00 мск. Онлайн-трансляция доступна в Матч-центре.

Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Свободная практика 2
18 апреля 2025, пятница. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:28.267
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.163
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.280

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Первая тренировка (топ-10):

1. Пьер Гасли («Альпин») — 1:29.239
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.007
3. Шарль Леклер («Феррари») +0.070
4. Оскар Пиастри («Макларен») +0.102
5. Александер Албон («Уильямс») +0.367
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.379
7. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.540
8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.576
9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.579
10. Юки Цунода («Ред Булл») +0.582
...
20. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.799.

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