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Формула-1 — Гран-при Саудовской Аравии — результаты второй практики

Норрис показал лучшее время во второй практике ГП Саудовской Аравии, Ферстаппен — третий
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В пятницу, 18 апреля, на городской трассе в Джидде завершилась вторая тренировка пятого этапа Формулы-1 в сезоне 2025 года — Гран-при Саудовской Аравии. Лучший результат показал пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым стал его напарник Оскар Пиастри, третий — Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Бразильский пилот «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето не принял участия во второй тренировке из-за утечки топлива после первой практики.

Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Свободная практика 2
18 апреля 2025, пятница. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:28.267
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.163
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.280

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Вторая тренировка:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:28.267
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.163
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.280
4. Шарль Леклер («Феррари») +0.482
5. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.675
6. Юки Цунода («Ред Булл») +0.696
7. Джордж Расселл («Мерседес») +0.706
8. Пьер Гасли («Альпин») +0.839
9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.926
10. Александер Албон («Уильямс») +0.953
11. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.975
12. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.039
13. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.104
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.221
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.395
16. Оливер Берман («Хаас») +1.487
17. Джек Дуэн («Альпин») +1.645
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.740
19. Эстебан Окон («Хаас») +1.752
20. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — нет времени

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