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Норрис показал лучшее время во второй практике ГП Саудовской Аравии, Ферстаппен — третий

В пятницу, 18 апреля, на городской трассе в Джидде завершилась вторая тренировка пятого этапа Формулы-1 в сезоне 2025 года — Гран-при Саудовской Аравии. Лучший результат показал пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым стал его напарник Оскар Пиастри, третий — Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Бразильский пилот «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето не принял участия во второй тренировке из-за утечки топлива после первой практики.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Вторая тренировка:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:28.267

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.163

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.280

4. Шарль Леклер («Феррари») +0.482

5. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.675

6. Юки Цунода («Ред Булл») +0.696

7. Джордж Расселл («Мерседес») +0.706

8. Пьер Гасли («Альпин») +0.839

9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.926

10. Александер Албон («Уильямс») +0.953

11. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.975

12. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.039

13. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.104

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.221

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.395

16. Оливер Берман («Хаас») +1.487

17. Джек Дуэн («Альпин») +1.645

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.740

19. Эстебан Окон («Хаас») +1.752

20. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — нет времени