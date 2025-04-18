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Юки Цунода разбил болид во второй практике Гран-при Саудовской Аравии

24-летний японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, представляющий команду «Ред Булл», разбил болид RB21 во время второй практики пятого этапа 2025 года Гран-при Саудовской Аравии. На трассе вывешены красные флаги.

Фото: Кадр из трансляции

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Первая тренировка (топ-10):

1. Пьер Гасли («Альпин») — 1:29.239

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.007

3. Шарль Леклер («Феррари») +0.070

4. Оскар Пиастри («Макларен») +0.102

5. Александер Албон («Уильямс») +0.367

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.379

7. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.540

8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.576

9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.579

10. Юки Цунода («Ред Булл») +0.582