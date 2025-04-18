В «Астон Мартин» отреагировали на слухи о предложенном контракте Максу Ферстаппену

В команде Формулы-1 «Астон Мартин» отреагировали на ходящие в прессе слухи по поводу того, что британский коллектив предложил четырёхкратному чемпиону «Королевских гонок» Максу Ферстаппену из «Ред Булл» контракт на $ 250 млн.

«Это нормально, что СМИ спекулируют на рынке пилотов, но у нас есть потрясающий состав пилотов, которому мы преданы и у которых есть контракты на 2026 год и последующий период.

Мы сосредоточены на том, чтобы приносить пользу нашим пилотам, предоставляя им более стабильную и конкурентоспособную машину. Когда у нас это получается, то они оба способны показывать отличные результаты», — приводит слова представителя команды издание PlanetF1.