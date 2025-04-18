Юки Цунода объяснил причины своей аварии во второй практике Гран-при Саудовской Аравии

24-летний японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, представляющий команду «Ред Булл», прокомментировал свою аварию во второй практике Гран-при Саудовской Аравии.

«Просто внёс слишком много скорости в поворот и задел стену. После этого не было никакого контроля. Прошу прощения у команды, всё шло неплохо в сессии, и это печально. Квалификационная симуляция была довольно хорошей. У меня были небольшие проблемы с прогревом шин, но в целом всё было нормально.

В симуляции гоночного темпа у меня было ограниченное время, и я сам виноват в этом [в аварии], так что мне не на что жаловаться. Но я точно не хотел, чтобы всё закончилось таким образом», — приводит слова Цуноды издание Motorsport.