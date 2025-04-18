Расселл — о форме Хэмилтона в «Феррари»: мы увидим ещё больше его волшебства

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл из команды «Мерседес» высказался по поводу результатов семикратного чемпиона серии Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Честно говоря, я действительно не знаю [в чём причина таких результатов у Льюиса]. После Фернандо [Алонсо] он самый опытный гонщик на стартовой решётке, семикратный чемпион мира, а также невероятный человек и автогонщик.

Мы видели это в Китае, во второй гонке сезона, как он с поула в спринте уверенно выигрывает сам заезд. Я знаю, на что он способен, и нелегко переходить в новую команду, а конкуренция жёсткая, но он потрясающий гонщик, и я уверен, что когда всё наладится, как это было в Китае, мы увидим ещё больше этого волшебства», — приводит слова Расселла издание Motorsport.