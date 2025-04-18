Стало известно, почему Хэмилтон не оштрафован за блокировку Албона в Саудовской Аравии

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», избежал штрафа за блокировку тайско-британского пилота «Уильямса» Александера Албона. Инцидент между гонщиками произошёл во время второй практики Гран-при Саудовской Аравии.

«Стюарды выслушали пилота болида под номером 44 (Льюиса Хэмилтона) и гонщика машины №23 (Александера Албона), представителей команды и проанализировали данные GPS, видео, хронометраж, телеметрию, командное радио и видеозаписи с онборда машин и пришли к выводу, что 44-й болид неоправданно препятствовал машине №23 во время второй тренировки на 17-м повороте.

Однако, как было согласовано с командами, за исключением случаев, когда помехи во время свободных заездов были такими, что их можно было расценить как опасные, штраф за подобные эпизоды налагаться не будет. Во время слушания дела пилот автомобиля № 23 заявил, что чувствовал контроль над ситуацией, и, хотя ему мешали, он не считал ситуацию опасной.

Он изначально видел перед собой болид №44, но не ожидал увидеть его в той позиции, в которой он находился. Из-за этого ему пришлось предпринять манёвр уклонения. Хотя его первой реакцией на произошедший инцидент было заявление, что это опасно, впоследствии, рассмотрев ситуацию, он согласился, что это не так. Соответственно, мы не предприняли никаких дальнейших действий», — говорится в заявлении стюардов.