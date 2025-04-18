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Ферстаппен прокомментировал темп «Ред Булл» после двух практик Гран-при Саудовской Аравии

Ферстаппен прокомментировал темп «Ред Булл» после двух практик Гран-при Саудовской Аравии
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Нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» высказался о темпе болида RB21 после двух практик Гран-при Саудовской Аравии.

Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Свободная практика 2
18 апреля 2025, пятница. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:28.267
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.163
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.280

«Сегодня мы попробовали кое-что новое в работе с машиной и постарались найти другое направление. Я думаю, что мы многому научились на сегодняшних сессиях, но машина по-прежнему не совсем соответствует нашим ожиданиям. На мой взгляд, в конце дня просто нужно руководствоваться собственными ощущениями и оценивать, что вы получаете от машины.

На квалификационном темпе ситуация немного улучшается, но в гоночной симуляции по-прежнему тяжело. По сравнению с Бахрейном уровень сцепления с дорогой и настройки машины совершенно другие, поэтому очень сложно сравнивать с прошлой неделей, но по-прежнему очевидно, что мы хотим быть быстрее.

Что касается завтрашнего дня, то трудно сказать, насколько мы будем конкурентоспособны. «Макларен» выглядит действительно сильно. Нам ещё предстоит проделать небольшую работу и многое понять, так что посмотрим», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.

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