Ферстаппен прокомментировал темп «Ред Булл» после двух практик Гран-при Саудовской Аравии

Нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» высказался о темпе болида RB21 после двух практик Гран-при Саудовской Аравии.

«Сегодня мы попробовали кое-что новое в работе с машиной и постарались найти другое направление. Я думаю, что мы многому научились на сегодняшних сессиях, но машина по-прежнему не совсем соответствует нашим ожиданиям. На мой взгляд, в конце дня просто нужно руководствоваться собственными ощущениями и оценивать, что вы получаете от машины.

На квалификационном темпе ситуация немного улучшается, но в гоночной симуляции по-прежнему тяжело. По сравнению с Бахрейном уровень сцепления с дорогой и настройки машины совершенно другие, поэтому очень сложно сравнивать с прошлой неделей, но по-прежнему очевидно, что мы хотим быть быстрее.

Что касается завтрашнего дня, то трудно сказать, насколько мы будем конкурентоспособны. «Макларен» выглядит действительно сильно. Нам ещё предстоит проделать небольшую работу и многое понять, так что посмотрим», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.