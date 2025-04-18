Хельмут Марко назвал позитивные и негативные выводы после практик ГП Саудовской Аравии
Поделиться
Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко подвёл итоги двух тренировочных сессий пятого этапа сезона 2025 года — Гран-при Саудовской Аварии.
Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Свободная практика 2
18 апреля 2025, пятница. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:28.267
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.163
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.280
«Мы внесли огромные изменения. Попробовали новые варианты настроек. На одном круге мы выглядели неплохо, однако отстаём от «Макларена» на две-три десятых с круга.
Но, к сожалению, на гоночной симуляции мы были слишком медленными. Шины перегрелись. Теперь нам нужно убедиться, что завтра мы сохраним нашу квалификационную скорость и сможем ограничить износ шин во время гонки», — приводит слова Марко издание Racingnews365.
Ранее пилот австрийского коллектива Макс Ферстаппен высказался о темпе RB21 в Джидде.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 апреля 2025
-
23:42
-
23:36
-
23:17
-
22:46
-
22:11
-
21:53
-
21:16
-
21:04
-
20:57
-
20:08
-
20:03
-
19:48
-
19:19
-
19:07
-
18:57
-
18:56
-
18:03
-
17:35
-
16:53
-
16:48
-
16:00
-
14:48
-
14:43
-
14:38
-
13:44
-
13:40
-
12:43
-
12:38
-
11:38
-
11:34
-
10:28
-
10:23
-
10:20
-
10:13
-
10:00