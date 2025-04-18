Хельмут Марко назвал позитивные и негативные выводы после практик ГП Саудовской Аравии

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко подвёл итоги двух тренировочных сессий пятого этапа сезона 2025 года — Гран-при Саудовской Аварии.

«Мы внесли огромные изменения. Попробовали новые варианты настроек. На одном круге мы выглядели неплохо, однако отстаём от «Макларена» на две-три десятых с круга.

Но, к сожалению, на гоночной симуляции мы были слишком медленными. Шины перегрелись. Теперь нам нужно убедиться, что завтра мы сохраним нашу квалификационную скорость и сможем ограничить износ шин во время гонки», — приводит слова Марко издание Racingnews365.

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