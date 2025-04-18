Расселл объяснил, почему для «Мерседеса» тренировки в Джидде оказались сумбурными

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл подвёл итоги двух практик Гран-при Саудовской Аравии.

«С нашей стороны день выдался немного сумбурным. Нам не удалось проехать слишком много чистых кругов как из-за трафика, так и из-за того, что мы не совсем правильно работали с шинами. Мы попробовали несколько разных вещей на обеих машинах, что, безусловно, стало ценным уроком как для Кими, так и для меня.

Я думаю, мы определили направление, в котором будем двигаться дальше. В конечном счёте мы, вероятно, были сильнее во время первой практики, чем во время второй. С машиной мы тоже продвинулись не так хорошо, как надеялись, но я не думаю, что есть нечто, что мы не сможем улучшить за ночь, чтобы стать сильнее к завтрашней квалификации.

Было обидно не получить данные по гоночному темпу из-за красного флага во второй тренировке, но, как и все остальные пилоты, мы в одной лодке. Не будет преувеличением сказать, что «Макларен», казалось, уверенно лидировал, но я надеюсь, что мы снова сможем побороться за лучшее место среди остальных», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.