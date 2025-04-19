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Льюис Хэмилтон отреагировал на 13-й результат во второй практике ГП Саудовской Аравии

Льюис Хэмилтон отреагировал на 13-й результат во второй практике ГП Саудовской Аравии
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40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», отреагировал на 13-й результат во второй практике Гран-при Саудовской Аравии.

Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Свободная практика 2
18 апреля 2025, пятница. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:28.267
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.163
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.280

«Это было не самое лучшее выступление. Сегодня, думаю, моей проблемой оказалось приведение шин в рабочее состояние. Обычно в субботу всё идёт в обратном направлении, но с того места, где я сейчас нахожусь, сложно что-то изменить. Надеюсь, за ночь мы внесём некоторые улучшения в машину.

В ходе сессии было несколько моментов, которые вызвали приятные ощущения. Просто как только мы переходим на мягкую резину, этого не происходит. Мы внесём изменения за ночь и надеемся, что завтра сможем вернуться более сильными. На протяжении обеих сессий мы пробовали разные варианты работы на обеих машинах, чтобы затем согласовать настройки антикрыла и многое другое.

Сейчас я просто пытаюсь понять, попаду ли я в топ-10 квалификации», — приводит слова Хэмилтона издание RaceFans.

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