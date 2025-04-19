Норрис — о первом месте во второй практике Ф-1 в Джидде: работал над собой, а не болидом

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен», подвёл итоги двух тренировок пятого этапа Формулы-1 — Гран-при Саудовской Аравии.

«Довольно приличный первый день, но здесь всегда царит хаос, потому что всё происходит очень быстро. Много стен, много промахов. Но да, сегодня действительно был день, когда я пытался поработать над своим пилотажем, над собой, а не, возможно, над болидом.

Я становлюсь более уверенным в себе, так что, думаю, это хорошее начало уикенда. Продуктивная пятница — набираюсь уверенности, получаю новые ощущения. Итак, исходя из того, чего я хотел достичь сегодня, думаю, что нахожусь на правильном пути.

Надеялся на больший отрыв от других. Остальные не так далеко от нас. Мы, конечно, знаем, что уверенно лидируем, но, конечно, нам не комфортно, не так комфортно, как хотелось бы», — приводит слова Норриса издание Motorsport Week.