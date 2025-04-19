Гасли — о лучшем результате в практике ГП Саудовской Аравии

Французский гонщик Формулы-1 Пьер Гасли из команды «Альпин» подвёл итоги двух практик Гран-при Саудовской Аравии. В первой он показал лучшее время.

«В целом, я доволен нашей сегодняшней пятничной тренировкой. Я отлично чувствовал себя за рулём болида во время первой тренировки, а всегда приятно выиграть сессию, даже если это всего лишь тренировка. Я почувствовал, что машина достаточно хороша, чтобы сразу же начать ставить хорошее время, что является хорошим знаком на такой скоростной трассе, как эта.

Временами было сложно, и во второй свободной практике нам пришлось немного сложнее из-за увеличенного сцепления с трассой. Мы знаем, что вторая сессия в большей степени отражает то, что нас ждёт в завтрашней квалификации, так что, безусловно, это даёт нам возможность кое-что понять и подготовиться лучше.

Мы будем проходить сессию за сессией; как обычно, всё очень плотно в пелотоне, отрывы минимальны и решает каждая одна-две десятых. Тем не менее, мы не слишком далеко продвинулись, есть возможности для улучшения, и нам просто нужно добиться этого завтра», — приводит слова Гасли пресс-служба команды.