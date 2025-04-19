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Хельмут Марко высказался об аварии Юки Цуноды во второй практике ГП Саудовской Аравии

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал аварию японского гонщика австрийского коллектива Юки Цуноды во время второй тренировки пятого этапа сезона — Гран-при Саудовской Аравии.

«Я не думаю, что болид Цуноды сильно повреждён. Такое случается. Его темп был хорошим во второй практике», — приводит слова Марко издание Motorsport-Magazin.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Вторая тренировка (топ-10):

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:28.267.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.163.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.280.

4. Шарль Леклер («Феррари») +0.482.

5. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.675.

6. Юки Цунода («Ред Булл») +0.696.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +0.706.

8. Пьер Гасли («Альпин») +0.839.

9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.926.

10. Александер Албон («Уильямс») +0.953.