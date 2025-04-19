Хорнер отреагировал на слухи о «кризисном» собрании «Ред Булл» после провала в Бахрейне

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер отреагировал на информацию о том, что в коллективе провели «кризисное» собрание после шестого и девятого места на Гран-при Бахрейна.

«Это не было кризисным совещанием. Если вы сядете со своими инженерами и обсудите гонку, то я бы не называл это кризисным собранием. У нас много встреч. Вы садитесь и обсуждаете эти вещи логически. Всегда есть инженерные решения имеющихся технических проблем.

Мы находимся не там, где хотели бы быть. У нас есть некоторые проблемы с машиной, над которыми мы работаем, и вся команда делает это усердно. Понимаем, в чём заключаются проблемы, и в предстоящих гонках мы планируем провести серию обновлений, чтобы устранить некоторые из этих недостатков», — приводит слова Хорнера издание Sky Sports.