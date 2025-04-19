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Леклер — о шансах на победу на ГП Саудовской Аравии: «Макларен» на шаг впереди

Леклер — о шансах на победу на ГП Саудовской Аравии: «Макларен» на шаг впереди
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27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий коллектив «Феррари», высказался о шансах на победу на пятом этапе сезона — Гран-при Саудовской Аравии.

«Нам немного не хватает скорости по сравнению с машинами, которые находятся впереди, но если завтра мы соберём все силы, то квалификация пройдёт успешно.

Кажется, мы все близки к победе, но «Макларен» на шаг впереди. Мы сосредоточимся на себе и посмотрим, чего сможем добиться завтра», — приводит слова Леклера пресс-служба коллектива.

Ранее напарник Шарля и семикратный чемпион «Королевских гонок» Льюис Хэмилтон отреагировал на 13-й результат во второй практике Гран-при Саудовской Аравии.

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