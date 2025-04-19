Сайнс отреагировал на пятый результат во второй тренировке Гран-при Саудовской Аравии

Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс, представляющий коллектив «Уильямс», прокомментировал пятый результат во второй практике пятого этапа — Гран-при Саудовской Аравии.

«Позитивный день для нас здесь, в Джидде. Мы сделали хорошие шаги вперёд между первой и второй практикой, а также попробовали несколько вещей с настройками и моим стилем пилотирования, чтобы попытаться выжать из машины больше. Круг на мягких шинах — хороший пример развития, и, хотя это только пятница, ощущения на этой сложной трассе положительные. Мы постараемся продолжить в том же духе завтра», — приводит слова Сайнса издание SoyMotor.