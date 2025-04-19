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Сайнс отреагировал на пятый результат во второй тренировке Гран-при Саудовской Аравии

Сайнс отреагировал на пятый результат во второй тренировке Гран-при Саудовской Аравии
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Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс, представляющий коллектив «Уильямс», прокомментировал пятый результат во второй практике пятого этапа — Гран-при Саудовской Аравии.

Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Свободная практика 2
18 апреля 2025, пятница. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:28.267
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.163
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.280

«Позитивный день для нас здесь, в Джидде. Мы сделали хорошие шаги вперёд между первой и второй практикой, а также попробовали несколько вещей с настройками и моим стилем пилотирования, чтобы попытаться выжать из машины больше. Круг на мягких шинах — хороший пример развития, и, хотя это только пятница, ощущения на этой сложной трассе положительные. Мы постараемся продолжить в том же духе завтра», — приводит слова Сайнса издание SoyMotor.

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