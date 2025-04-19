«Не верю». Экс-инженер Михаэля Шумахера — о сложности адаптации Хэмилтона в «Феррари»

Экс-руководитель гоночной академии «Феррари» Лука Балдиссери, являющийся бывшим гоночным инженером легендарного Михаэля Шумахера, заявил, что не верит в некоторые слова о трудной адаптации семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона, являющегося пилотом итальянского коллектива.

«Я не верю в некоторые вещи. То, что он сказал о торможении двигателем, — это отговорки. Хэмилтон увидел, что машина такая, какая она есть, и что его товарищ по команде способен выжимать из неё больше возможностей, чем он сам, и в этот момент на него неизбежно указывают пальцем. Поэтому он придумал оправдание: «Я не могу приспособиться к такому торможению».

Когда гонщик уровня Хэмилтона меняет команду, становится ясно, что новый коллектив пытается понять, что было доступно гонщику в предыдущей команде. Когда Михаэль пришёл к нам в 1996 году, понятно, что мы спросили его, каков его стиль пилотажа и каков его взгляд на концепцию автомобиля.

В случае с Хэмилтоном я не знаю, было ли это сделано, но, судя по всему, нет. Если в четвёртой гонке пилот говорит, что не может адаптироваться к машине, вы неизбежно должны спросить себя: что он делал до этого времени?» — приводит слова Балдиссери издание Nextgen-Auto.