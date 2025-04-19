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В «Рейсинг Буллз» рассказали об эмоциях Лоусона после замены на Цуноду в «Ред Булл»

В «Рейсинг Буллз» рассказали об эмоциях Лоусона после замены на Цуноду в «Ред Булл»
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Генеральный директор «Рейсинг Буллз» Питер Байер рассказал об эмоциях Лиама Лоусона после замены на Юки Цуноду в составе «Ред Булл».

«Ему потребовалось некоторое время, чтобы переварить это. Когда я впервые увидел его после приезда в Италию, он выглядел немного грустным, честно говоря. Он был немного озадачен всем, что произошло так быстро.

Но ему было легко, поскольку Лиам знал людей на базе, все инструменты, все настройки, и я действительно почувствовал, что он очень быстро возвращается к прежнему себе. Лиам — отличный гонщик, у него отличное чувство юмора, и это то, что мы снова видим сейчас.

В Бахрейне он продемонстрировал отличную скорость. В первом сегменте квалификации был близок к Исаку, так что у нас будет отличный сезон с ними», — приводит слова Байера издание RaceFans.

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