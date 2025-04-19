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Макс Ферстаппен может пропустить сезон-2026, чтобы выбрать команду — Бенсон

Макс Ферстаппен может пропустить сезон-2026, чтобы выбрать команду — Бенсон
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Эксперт BBC Эндрю Бенсон заявил, что 27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», может пропустить сезон 2026 года, чтобы выбрать команду с учётом выступлений с новым регламентом.

«Одна из самых интригующих историй, связанных с Ферстаппеном на данный момент, заключается в том, что в следующем году он, возможно, возьмёт отпуск, просто посмотрит, как будут действовать правила, а затем выберет команду на 2027 год.

Эта идея была озвучена мне без моего ведома кем-то, кто был близок к Максу Ферстаппену, так что я бы тоже не стал её исключать. Конечно, не знаю, может быть, они просто играют в игры, просто чтобы немного взбаламутить ситуацию. Но почему бы и нет?» — приводит слова Бенсона издание F1oversteer.

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