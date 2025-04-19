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Хельмут Марко назвал имя чемпиона Ф-1, который может стать его преемником в «Ред Булл»

Хельмут Марко назвал имя чемпиона Ф-1, который может стать его преемником в «Ред Булл»
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Советник команды Формулы-1 Хельмут Марко заявил, что четырёхкратный чемпион «Королевских гонок» Себастьян Феттель может стать прекрасной заменой для консультанта австрийского коллектива.

«Я думаю, что Себастьян [Феттель] был бы идеальным кандидатом на замену. Пока, конечно, я не готов уходить. Но ясно, что в какой-то момент уже не смогу выполнять свои обязательства, не в последнюю очередь из-за своего возраста.

Потому что эти постоянные разъезды — дело серьёзное. Конечно, было бы здорово, если бы такой парень, как Себастьян, мог взять на себя эту роль при работе с программой юниоров. Он уже работает с девушками здесь, в картинге, в Саудовской Аравии. И, с другой стороны, конечно же, он обладает отличным стратегическим умом для команды Формулы-1.

И я не думаю, что Феттелю понадобится сезон, чтобы вкатиться в новую роль. На мой взгляд, для адаптации хватит двух гонок, а затем у него всё будет под контролем. Но это новая роль, и я думаю, что Себастьян найдёт в ней себя. Он знает, чем хочет заниматься в будущем, и в первую очередь это автоспорт. Конечно, он может быть владельцем лесного хозяйства в Австрии и собственных охотничьих угодий, но никто не помешает ему это совмещать с автоспортом», — приводит слова Марко издание Racingnews365.

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