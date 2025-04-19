Экс-пилот Формулы-1 оценил шансы Ферстаппена на победу в ГП Саудовской Аравии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок оценил шансы 27-летнего нидерландского пилота, четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» на победу в пятом этапе сезона-2025 — Гран-при Саудовской Аравии — после третьего места во второй практике.

«Он просто находится рядом. Макс всегда стоит за плечом «Макларена», готовый к прыжку, как мы видели это в Японии. Вы никогда не можете сбрасывать его со счетов», — приводит слова Чандхока издание Sky Sports.

Ранее журналист BBC Эндрю Бенсон заявил, что Ферстаппен рассматривает вариант с пропуском сезона-2026, чтобы присмотреться к командам под действием нового регламента.