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Экс-пилот Формулы-1 оценил шансы Ферстаппена на победу в ГП Саудовской Аравии

Экс-пилот Формулы-1 оценил шансы Ферстаппена на победу в ГП Саудовской Аравии
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок оценил шансы 27-летнего нидерландского пилота, четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» на победу в пятом этапе сезона-2025 — Гран-при Саудовской Аравии — после третьего места во второй практике.

Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Свободная практика 2
18 апреля 2025, пятница. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:28.267
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.163
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.280

«Он просто находится рядом. Макс всегда стоит за плечом «Макларена», готовый к прыжку, как мы видели это в Японии. Вы никогда не можете сбрасывать его со счетов», — приводит слова Чандхока издание Sky Sports.

Ранее журналист BBC Эндрю Бенсон заявил, что Ферстаппен рассматривает вариант с пропуском сезона-2026, чтобы присмотреться к командам под действием нового регламента.

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