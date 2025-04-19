Экс-инженер Михаэля Шумахера назвал основную проблему Хэмилтона в «Феррари»

Экс-руководитель гоночной академии «Феррари» Лука Балдиссери, являющийся бывшим гоночным инженером легендарного Михаэля Шумахера, заявил, что основная проблема семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона в итальянском коллективе — непонимание с гоночным инженером Риккардо Адами.

«Между Хэмилтоном и Адами пока нет симбиоза. И это большая нагрузка для Риккардо, потому что это будет нелёгкий процесс. Тото Вольф недавно сказал, что общение, которое сегодня установилось между Кими Антонелли и Боно [Питером Боннингтоном], на много световых лет отличается от общения между самим Хэмилтоном и Питером.

Хэмилтон говорит односложно, в то время как Кими подобен реке в половодье, в том смысле, что он постоянно информирует о своих чувствах, о поведении машины и выражает то, что ему нужно, и таким образом инженер получает гораздо более чёткое представление о происходящем.

Имея пилота, который общается односложно и которого к тому же зовут Льюис Хэмилтон, я могу себе представить, что Адами с трудом понимает его. На командном радио часто кажется, что они будто бы общаются с разными людьми — один говорит одно, а другой воспринимает что-то другое», — приводит слова Балдиссери Nextgen-Auto.