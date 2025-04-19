Норрис высказался о возможном уходе Ферстаппена на год из Ф-1 после рождения ребёнка

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис из команды «Макларен» ответил, возьмёт ли 27-летний пилот и четырёхкратный чемпион «Королевских гонок» Макс Ферстаппен из «Ред Булл» перерыв на сезон после рождения дочки у возлюбленной нидерландца Келли Пике.

«Я не знаю, мог бы он уйти на год из-за рождения ребёнка. Что касается Макса, я бы сказал, что он отличается от большинства. Макс хочет прийти, победить и показать, что он лучший, а затем вернуться домой, это его позиция, которую я уважаю и которая мне нравится.

По поводу паузы в Формуле-1 мы никогда не знаем наверняка, ведь он много раз говорил, что хочет участвовать в других гонках в других сериях, и Макс просто хочет наслаждаться жизнью. Он здесь не для того, чтобы его запомнили навсегда, он хочет прийти, победить и вернуться домой. Макс может делать всё, что захочет, я его уважаю», — приводит слова Норриса издание The Sun.